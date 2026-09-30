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Împreună în durere și rugăciune: la Mănăstirea Putna vor fi pomeniți românii din Ucraina căzuți în război

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Împreună în durere și rugăciune: la Mănăstirea Putna vor fi pomeniți românii din Ucraina căzuți în război

Românii din Ucraina căzuți pe front vor fi pomeniți sâmbătă, 24 octombrie 2026, începând cu ora 11:30, la Mănăstirea Putna, județul Suceava. Slujba de pomenire va avea loc la solicitarea membrilor comunității românești din Ucraina, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Va fi cel de-al treilea parastas organizat la Putna în memoria românilor din Ucraina care și-au pierdut viața pe front. Vor fi înălțate și rugăciuni pentru cei dispăruți, precum și pentru familiile care trăiesc cu durerea pierderii sau în așteptarea unei vești despre cei dragi, transmite Bucpress.eu.

Sunt invitați clerici și credincioși din regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpatia, îndeosebi părinții, soțiile, copiii, frații și surorile militarilor căzuți sau dispăruți. Participarea este deschisă tuturor celor din Ucraina și din România care doresc să le cinstească memoria și să fie alături de familiile lor.

Pentru participanții care vin din Ucraina, va fi asigurat transportul către Mănăstirea Putna de la punctele de trecere a frontierei dintre regiunea Cernăuți și județul Suceava. Detaliile privind preluarea și deplasarea pot fi obținute la numerele de telefon:

România: +40 731 741 497

Ucraina: +380 50 736 75 63

La aceleași numere pot fi solicitate informații despre participare și despre modalitățile prin care poate fi sprijinită desfășurarea comemorării. Orice formă de sprijin este binevenită.

Inițiativa continuă cele două comemorări desfășurate la Putna în anii 2024 și 2025, la solicitarea unor membri ai comunității românești din Ucraina. Acestea au reunit familii îndoliate și credincioși de pe ambele părți ale frontierei, oferind un prilej de rugăciune și de solidaritate cu cei afectați de război.

La prima slujbă, din 28 septembrie 2024, au fost pomeniți peste 130 de etnici români căzuți în războiul din Ucraina. La cea de-a doua comemorare, din 14 decembrie 2025, au fost pomeniți aproximativ 250 de militari ucraineni de etnie română, din regiunile Cernăuți și Odesa. Potrivit relatării BucPress de la eveniment, au fost rostite rugăciuni și pentru circa 150 de militari dispăruți. La Putna au venit atunci părinți și rude ale celor căzuți, iar în incinta mănăstirii au fost amplasate panouri cu portretele militarilor care nu s-au mai întors acasă.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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