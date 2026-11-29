Secțiile de votare sunt deschise între orele 07:00 și 21:00. Cei peste 129 de mii de alegători din regiune pot vota cu buletinul de identitate, inclusiv provizoriu, cartea de identitate sau pașaportul Republicii Moldova. Pașaportul poate fi utilizat și dacă a expirat, cu condiția să nu fi fost declarat nevalabil.

Alegătorii care nu se pot deplasa la secții pot solicita urna mobilă, printr-o cerere scrisă depusă la biroul electoral. Cei care au beneficiat de această facilitate în primul tur trebuie să depună o nouă cerere. În ziua alegerilor, solicitările pot fi aprobate până la ora 14:00, în baza unui certificat sau a unei adeverințe medicale.

Pentru scrutin au fost tipărite 223 633 de buletine de vot: 129 390 pentru alegerea bașcanului, 87 360 pentru Adunarea Populară și 6 883 pentru votarea repetată din circumscripția Baurci nr. 12. Buletinele sunt disponibile în limbile română, rusă și găgăuză.

Pentru informații despre secția de votare, actele necesare sau procedura de solicitare a urnei mobile, alegătorii pot apela numărul (+373) 22 880101. Linia telefonică este disponibilă, între orele 07:00 și 21:00.

Scrutinul este monitorizat de 159 de observatori naționali, din partea a cinci organizații neguvernamentale, și 83 de observatori internaționali, reprezentând 14 misiuni diplomatice și două organizații internaționale.

Curtea Supremă de Justiție activează astăzi în regim special, între orele 08:30 și 17:00, pentru examinarea eventualelor contestații electorale. Programul poate fi prelungit, dacă va fi necesar.

Agitația electorală este interzisă în ziua votării. Candidații nu pot participa la emisiuni televizate sau radiofonice cu caracter electoral, iar materialele de promovare trebuie înlăturate din spațiile publice. Încălcarea interdicției constituie contravenție și se sancționează cu amendă.