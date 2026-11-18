Astfel, cetățenii vor putea primi direct pe telefon informări oficiale și recomandări din partea autorităților, în situații de criză.

În modulul 𝐀𝐥𝐞𝐫𝐭𝐞 veți putea găsi:

un set de recomandări cum să te pregătești, ce să faci în timpul și după o criză;

lista lucrurilor de pus în rucsacul de urgență pentru primele 72 de ore;

numere de urgență pe care le poți apela când ai nevoie de ajutor;

„Veți putea accesa modulul 𝐀𝐥𝐞𝐫𝐭𝐞 din aplicația EVO, indiferent dacă te autentifici sau nu cu semnătură electronică. Activează notificările pentru EVO în setările telefonului. Pentru a primi alertele de la autorități, ai nevoie de conexiune la internet”, se menționează în mesajul celor de la AGE.

În acest context, autoritățile recomandă ca aplicația EVO să fie descărcată sau actualizată înainte de lansare, pentru a avea acces din prima zi la informații oficiale și recomandări, dar și pentru siguranța cetățenilor.

De asemenea, pentru mai multe informații puteți accesa linkul pentru App Store și Google Play https://evo.gov.md/v1/install