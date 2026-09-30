În R. Moldova se propune instituirea unui control special asupra a 59 de substanțe chimice periculoase

Potrivit proiectului publicat pentru consultări publice, lista include substanțe cu proprietăți cancerigene și mutagene, care pot afecta sistemul reproductiv și endocrin, precum și substanțe persistente ce se pot acumula în mediu și în organismele vii. Noile reguli urmăresc apropierea legislației Republicii Moldova de cerințele Uniunii Europene.

Printre substanțele incluse se numără anumiți ftalați, compuși ai arsenului și plumbului, tricloretilena și trioxidul de crom. De exemplu, trioxidul de diarsen este clasificat drept cancerigen de categoria 1A, iar cromatul de plumb – drept cancerigen și toxic pentru reproducere.

Proiectul nu prevede interzicerea totală a acestor substanțe. Utilizarea și plasarea lor pe piață ar urma să fie permise în condiții controlate și, de regulă, în baza unei autorizații. Totodată, întreprinderile vor trebui să analizeze posibilitatea înlocuirii lor cu alternative mai sigure, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și economic.

Substanțele vizate pot fi utilizate în mai multe domenii, inclusiv la fabricarea produselor farmaceutice, vopselelor și lacurilor, produselor cosmetice, hârtiei și materialelor de construcții. Ministerul Mediului precizează că folosirea unei astfel de substanțe în procesul de producție nu înseamnă automat că produsul finit va fi interzis sau că este periculos.

Măsura face parte din procesul de aliniere a legislației naționale la regulamentul european REACH și este prevăzută în Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la UE pentru anii 2025-2029.

Dacă va fi aprobată, hotărârea va intra în vigoare la nouă luni de la publicarea în Monitorul Oficial. Agenția de Mediu va fi responsabilă de monitorizarea și implementarea noilor prevederi, iar controlul va reveni Inspectoratului pentru Protecția Mediului.