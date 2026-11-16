Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, proiectul prevede construcția unui apeduct magistral cu o lungime de 35,5 kilometri, prin care apa din râul Prut va fi transportată către localitățile beneficiare. De asemenea, va fi construită o stație modernă de tratare, unde apa va fi adusă la standardele de potabilitate înainte de a ajunge la consumatori.

„Un sistem de alimentare cu apă nu înseamnă doar conducte și stații de tratare, ci mai puține griji pentru familii și condiții mai bune de trai în localitățile noastre”, a subliniat ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, la evenimentul de semnare a contractului.

În prima etapă, sistemul va asigura accesul la apă potabilă pentru aproximativ 7 mii de locuitori din șase localități: Costești, Păscăuți, Duruitoarea Nouă, Dumeni, Horodiște și Petrușeni. Ulterior, odată cu extinderea rețelei către alte localități din raion, numărul beneficiarilor va depăși 17 500.

Autoritățile estimează că lucrările vor dura 24 de luni și vor fi încheiate până la sfârșitul anului 2028.