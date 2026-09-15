În regiunea transnistreană a început „campania electorală”: aproape un milion de dolari cheltuieli

Un candidat la funcția de lider al regiunii transnistrene poate fi propus de colective de muncă, organizații obștești și „partide politice”. Totodată, persoanele pot candida independent.

Potrivit așa-numitei comisii electorale centrale din regiune, pe liste sunt înregistrați 391 494 de alegători. Pentru înregistrare, candidatul trebuie să colecteze cel puțin 2%, dar nu mai mult de 3% din numărul total de semnături – aproximativ între 7,8 și 11,7 mii. Listele de subscripție și celelalte documente necesare trebuie depuse până pe 12 noiembrie. Înregistrarea candidaților are loc până pe 21 noiembrie.

Pentru organizarea „alegerilor”, în bugetul regiunii au fost prevăzute 15,4 milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 956 de mii de dolari. Dacă nu va fi nevoie de un al doilea tur de scrutin, banii economisiți urmează să fie utilizați pentru acoperirea deficitului bugetar.

Niciun candidat oficial deocamdată, dar Neagu a fost deja „înaintat”

Deocamdată, oficial, nu a fost anunțată nici o candidatură. Printre potențialii candidați este menționat vicepreședintele de facto al executivului regional, Vitalie Neagu, considerat principalul posibil succesor al actualului lider al regiunii, Vadim Krasnoselski.

Anterior, Krasnoselski a declarat că nu intenționează să rămână în funcție după două mandate.

„Sunt pentru schimbarea puterii. Am spus-o de mai multe ori: «Două mandate, atât». Următorul trebuie să preia funcția și să ducă mai departe Transnistria”, declara Krasnoselski.

În acest context, în seara zilei de 13 septembrie a apărut pe Telegram un canal care se prezenta drept al lui Neagu și anunța că acesta intenționează să participe la „alegerile” din decembrie. La scurt timp, executivul local a dezmințit informația, precizând că acel canal a fost creat fără știrea lui Neagu și că acesta nu i-a autorizat pe cei care îl administrează să facă declarații despre planurile sale politice.

Înainte de dezmințire, informația a fost preluată de presa rusă, inclusiv de RIA Novosti. Ulterior, agenția a publicat o știre separată în care a dezmințit informația despre candidatura lui Neagu, însă postarea inițială este în continuare disponibilă.

Cine organizează „alegerile”

Așa-numita comisie electorală centrală din regiune este condusă de Stanislav Casap. În februarie 2026, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a retras cetățenia Republicii Moldova. Tot atunci, cetățenia moldovenească i-a fost retrasă și adjunctei sale, Elena Gorodețkaia, precum și altor șapte persoane care au deținut sau dețin funcții în structurile din regiunea transnistreană.

Procedura a fost inițiată de Agenția Servicii Publice, la solicitarea Serviciului de Informații și Securitate. Autoritățile de la Chișinău au declarat că decizia a fost luată în baza unor „acțiuni deosebit de grave” care prejudiciază interesele Republicii Moldova.