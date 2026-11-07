Ina Cernei a cucerit argintul la Campionatul Mondial de Sambo pentru Nevăzători

Pentru a ajunge în finală, Ina Cernei le-a învins pe Rukayat Taiwo Suleimon din Nigeria și Ainagul Berik din Kazahstan. În ultimul act al competiției, moldoveanca a fost învinsă de rusoaica Alsu Nasyrova, campioana mondială en titre, și a încheiat concursul pe locul secund.

În acest an, sportiva a mai obținut două medalii de argint: la Cupa Mondială de Para Sambo și la Campionatul European de Para Judo, în categoria J1, la greutatea de până la 70 de kilograme.

Republica Moldova a fost reprezentată la competiția de la Tașkent și de Oleg Nemțan și Alexandru Ursul, care au fost eliminați în rundele preliminare. La cea de-a 50-a ediție a Campionatului Mondial de Sambo participă sportivi din 101 țări.