Încă un pod important din Kiev a fost lovit de ruși

„Podul de Nord a fost lovit. Serviciile de urgență sunt pe drum”, a scris Klicikope Telegram.

Înainte de anunțul făcut de primar, în oraș a fost declanșată o alertă aeriană privind prezența dronelor.

Potrivit primarului, suprafața carosabilă și cablurile troleibuzelor au fost avariate pe pod, care a fost închis traficului pe sensul de la malul stâng la malul drept al râului Nipru.

Este al doilea pod important din Kiev care a fost atacat în ultimele zile. Joi și vineri, Podul Sud a fost lovit de drone rusești, ceea ce a dus la închiderea lui pentru trafic și la ambuteiaje uriașe în metropola tăiată în două de râul Nipru.

Cu o zi în urmă, primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că orașul se află într-o „situație foarte dramatică” din cauza atacurilor rusești , care lovesc „infrastructura critică, logistica, locuințele” și alte obiective esențiale”.

De la începutul invaziei rusești în 2022, Kievul se teme de atacuri împotriva celor opt poduri principale rutiere și feroviare, infrastructuri esențiale pentru logistica capitalei.

Circulația pe alte două poduri importante, Paton și Metro, a fost, de asemenea, limitată de primărie vineri, chiar dacă nu a fost semnalat niciun atac împotriva acestor infrastructuri. Jurnaliștii AFP au constatat, de asemenea, în cursul dimineții, restricții temporare pe un al patrulea pod, Darnițki.