Încasările de numerar ale băncilor au depășit 18 miliarde de lei în septembrie

Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, cea mai mare parte a încasărilor a provenit din comercializarea mărfurilor de consum, care a generat 11,22 miliarde de lei, echivalentul a 62% din total. Față de septembrie 2025, încasările din această categorie au crescut cu aproape 1,2 miliarde de lei, sau 11,9%. Alimentarea conturilor persoanelor fizice a adus aproximativ 1,6 miliarde de lei, iar alte surse au generat încasări de circa 2,6 miliarde de lei.

În aceeași perioadă, casieriile băncilor au eliberat numerar în valoare de 17,47 miliarde de lei, cu 903 milioane de lei sau 5,5% mai mult decât în septembrie anul trecut. Aproximativ 7,5 miliarde de lei au fost eliberate prin bancomate, volumul fiind în creștere cu puțin peste 8% față de aceeași perioadă a anului precedent. Alți 4,5 miliarde de lei au fost eliberate pentru cumpărarea valutei de la persoanele fizice.

BNM precizează că în septembrie a fost înregistrat cel mai mare volum lunar al încasărilor de numerar din ultimul an. În cazul eliberărilor, cele mai mari valori au fost consemnate în decembrie 2025 și iulie 2026, când au ajuns la aproximativ 18 miliarde de lei.