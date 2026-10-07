Încasările din impozitarea chiriilor au crescut cu peste 36%, până la 93,3 milioane de lei

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în perioada ianuarie-septembrie s-au înregistrat circa 32 de mii de contracte de chirie a bunurilor imobile, cu peste 35% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Dintre ele, peste 23 500 au fost încheiate în Chișinău. Capitala este urmată de municipiul Bălți, cu 1 948 de contracte și încasări de peste 3 milioane de lei, Cahul – 816 contracte și aproape 2 milioane de lei, iar Ialoveni – 385 de contracte și circa 1,7 milioane de lei.

În această perioadă, SFS a identificat 856 de persoane fizice care dădeau în chirie bunuri imobile fără să-și înregistreze contractele. În cazul acestora, au fost înregistrate ulterior 737 de contracte. Totodată, au fost efectuate controale fiscale la 369 de persoane. În urma verificărilor, au fost calculate suplimentar plăți de bază de peste 597 de mii de lei și majorări de întârziere de circa 26 de mii de lei. De asemenea, au fost aplicate amenzi în valoare de puțin peste 42 de mii de lei.

SFS menționează că potrivit legislației, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și dau în locațiune bunuri imobile achită un impozit pe venit de 7% din valoarea lunară a contractului. Contractul trebuie înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în termen de șapte zile de la încheiere, iar impozitul se achită lunar, cel târziu până la data de 25 a lunii în curs. Instituția precizează că obligațiile fiscale se aplică inclusiv persoanelor care dau în chirie proprietăți prin intermediul platformelor Booking, Airbnb și altele.