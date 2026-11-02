Încasările SFS la bugetul public național au ajuns la 74 de miliarde de lei în zece luni

Potrivit SFS, cele mai mari încasări au fost înregistrate la bugetul de stat, unde s-au acumulat circa 31,1 miliarde de lei. Suma este cu 3,7 miliarde de lei sau cu 13,5% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, la bugetele locale au fost încasate aproximativ 8,5 miliarde de lei, cu 813,8 milioane de lei mai mult față de primele zece luni ale anului 2025. Creșterea este de circa 11%.

Totodată, încasările la bugetul asigurărilor sociale de stat au ajuns la 25,7 miliarde de lei, în creștere cu 2,2 miliarde de lei sau cu peste 9% față de anul trecut.

Totodată, în fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală s-au acumulat circa 8,7 miliarde de lei, cu 796,4 milioane de lei sau cu puțin peste 10% mai mult decât în perioada similară a anului precedent.