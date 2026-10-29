Incendiu în Orhei // O bătrână, transportată la spital cu arsuri grave. Focul ar fi pornit de la o lumânare lăsată fără supraveghere

Potrivit IGSU, pentru lichidarea flăcărilor, la fața locului au fost îndreptate două echipaje de pompieri. Ajunși, angajații IGSU au depistat bătrâna blocată în interiorul antreului. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spitalul raional.

Potrivit IGSU, focul a reușit să distrugă bunurile materiale din locuință și aproximativ 20% din suprafața acoperișului.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, specialiștii IGSU au stabilit că incendiul a izbucnit din cauza unei lumânări, care ar fi fost lăsată fără supraveghere.

În acest context, IGSU îndeamnă cetățenii să manifeste prudență la utilizarea surselor de foc deschis și să nu lase niciodată lumânările aprinse fără supraveghere. Acestea trebuie amplasate pe suporturi metalice, departe de materiale combustibile și stinse înainte de a părăsi încăperea.

În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 40 de situații de risc.