Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), incendiul s-a produs pe strada Voluntarilor din Chișinău, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:12.

Pompierii au fost informați că incendiul a izbucnit în interiorului unei încăperi auxiliare din subsolul blocului de locuit, care are 5 nivele. La fața locului au fost îndreptate șase echipaje de salvatori și pompieri cu un efectiv de 27 angajați IGSU.

„Ajunși la destinație, pompierii au efectuat primele cercetări și au stabilit că suprafața subsolului este de circa 160 metri pătrați, iar flăcările se extind cu repeziciune. Totodată, fumul pătrundea rapid la etajele superioare fiind necesară evacuarea de urgență a persoanelor, pentru evitarea intoxicării acestora cu produsele de ardere”, se menționează într-un comunicat al IGSU.

Ca urmare, echipele de salvatori și pompieri au evacuat persoanele, iar din subsolul unde s-a produs incendiul a fost evacuat proprietarul încăperii, care încerca să stingă flăcările cu forțele proprii.

„Bărbatul în vârstă de 48 de ani a suferit o intoxicație ușoară cu produsele arderii, fiind preluat de echipajul de medici pentru investigații de rigoare.

Pompierii au reușit localizarea incendiului la ora 18:55 și lichidarea completă către ora 20:20. În urma incendiului au ars mai multe bunuri materiale depozitate în interiorul încăperii cu suprafața de circa 8 metri pătrați”, mai informează reprezentanții IGSU.

Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite de specialiști.