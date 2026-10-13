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FOTO // Incendiu la o pensiune din Hâncești. O cabană a fost mistuită de flăcări

Irina Limbas
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FOTO // Incendiu la o pensiune din Hâncești. O cabană a fost mistuită de flăcări

Un incendiu a izbucnit pe teritoriul unei pensiuni din localitatea Buțeni, raionul Hâncești. Potrivit IGSU, focul a cuprins o cabană de locuit de 48 de metri pătrați, aflată în construcție.

Apelul la serviciul de urgență a fost recepționat astăzi, la ora 11:43. Datorită intervenției prompte a pompierilor, incendiul a fost localizat la ora 12:00, însă focul a reușit să distrugă în totalitate cabana.

Totodată, angajații IGSU informează că victime nu au fost raportate, iar răspândirea focului către alte cabane din apropiere a fost prevenită.

La moment, pompierii continuă lucrările pentru lichidarea completă a incendiului.

Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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