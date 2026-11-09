Incendiu la o unitate de producere a brichetelor din Ceadîr-Lunga. Un tractor și mai multe utilaje, mistuite de flăcări

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:57, după ce la acoperișul clădirii au fost observate flăcări deschise.

La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri și salvatori, care au reușit să localizeze incendiul în jurul orei 06:00. Intervenția pentru stingerea completă a focarelor de ardere continuă.

Pe lângă acoperiș, focul a distrus un tractor, o remorcă, utilaje agricole și echipamente folosite la producerea brichetelor.

Cauza izbucnirii incendiului și circumstanțele producerii acestuia urmează să fie stabilite de specialiști.

Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în 41 de situații de risc pe teritoriul R. Moldova.