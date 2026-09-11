Incendiu puternic într-un bloc din Bălți: trei persoane, salvate prin geamul apartamentului

Incendiul a izbucnit în amiaza zilei de 11 septembrie, într-un bloc cu cinci etaje de pe strada Strii nr. 19. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:37, iar la fața locului au intervenit trei echipe de pompieri și salvatori.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), focul a cuprins în totalitate apartamentul de la etajul patru și s-a extins la balconul locuinței de la etajul superior.

Pentru evacuarea celor trei persoane, salvatorii au folosit o autoscară, aceasta fiind considerată cea mai sigură cale de intervenție în condițiile în care locuința era cuprinsă de foc.

Alte șase persoane, printre care un minor, au fost evacuate din scara blocului pentru a evita intoxicarea cu produsele de ardere. Incendiul a fost localizat la ora 13:15 și lichidat complet la 13:51.

Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști.