Incendiu puternic la Cahul. Două mașini au ars complet în curtea unui bloc

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), incendiul a fost raportat la ora 04:33, pe strada Prospectul Republicii 15/13.

La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri și salvatori, care au constatat că focul cuprinsese un Volkswagen Tiguan și un Peugeot, parcate în curtea blocului.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul la ora 04:53 și să îl stingă complet la ora 05:19.

Cauza izbucnirii focului și toate circumstanțele incidentului urmează să fie stabilite de autorități.

Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în 38 de situații de risc pe teritoriul R. Moldova.