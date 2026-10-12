Incendiul de la stația Starlink din Polonia. Doi cetățeni turci, reținuți în Germania

Anunțul a fost făcut luni de autoritățile poloneze, potrivit Reuters, preluat de mediafax.ro. Ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, a spus că cei doi vor fi acuzați în Polonia de sabotaj comis la ordinul unui serviciu de informații străin.

„Nu avem nicio îndoială că serviciile ruse se află în spatele acestui act de sabotaj”, a declarat ministrul polonez pentru serviciile speciale, Tomasz Siemoniak.

El a adăugat că serviciile ruse apelează tot mai des la oameni din lumea interlopă. Ambasada Rusiei la Varșovia nu a răspuns imediat solicitării Reuters. Moscova respinge în mod constant acuzațiile de sabotaj și le pune pe seama „isteriei antirusești”.

Incendiul din septembrie

Incendiul a izbucnit în seara de 23 septembrie, la stația de sol Starlink din satul Wola Krobowska, la sud de Varșovia. Focul a distrus sistemul de alimentare cu energie și generatorul de rezervă. Stația aparține companiei de telecomunicații de stat Exatel și transportă trafic de internet prin Polonia către alte țări, inclusiv Ucraina.

Procurorii polonezi au deschis o anchetă pentru sabotaj și infracțiune cu caracter terorist, comise prin incendiere. Potrivit lor, scopul era perturbarea conexiunii Starlink în Polonia și în alte țări din Europa Centrală și de Est.

Armata ucraineană folosește zeci de mii de terminale Starlink pentru comunicațiile de pe front și pentru unele operațiuni cu drone. Elon Musk a activat serviciul deasupra Ucrainei în 2022, la începutul invaziei rusești, iar Polonia a declarat anterior că plătește abonamentul Starlink al Ucrainei.

Un șir de sabotaje

Mai multe țări din Uniunea Europeană acuză de luni de zile Rusia că desfășoară sabotaje, atacuri cibernetice și alte acțiuni hibride în Europa, pentru a slăbi sprijinul pentru Ucraina.

În noiembrie 2025, o explozie a distrus o porțiune din calea ferată Varșovia – Lublin, folosită pentru transporturile de ajutor către Ucraina. Doi ucraineni au fost acuzați atunci că au acționat pentru serviciile ruse.

Cu o lună înainte, autoritățile poloneze reținuseră opt persoane suspectate că pregăteau sabotaje în Polonia și în România.