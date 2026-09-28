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Începe înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei

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Începe înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei

Începând de astăzi, pot fi depuse documentele pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei. Dosarele sunt recepționate de consiliile electorale de circumscripție de nivelul întâi din Comrat, Ceadâr-Lunga și Vulcănești, transmite IPN.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, candidații desemnați de partide politice trebuie să prezinte personal cererea de înregistrare și hotărârea privind desemnarea. Dosarul trebuie să conțină și datele biografice, declarația de consimțământ de a candida, declarația de avere și interese personale pentru ultimul an înainte de alegeri, precum și alte documente prevăzute de legislația electorală. De asemenea, este necesară copia actului de identitate al candidatului.

Candidații independenți trebuie să prezinte suplimentar listele de subscripție cu numărul necesar de semnături ale susținătorilor, întocmite în condițiile stabilite de legislația electorală. La depunerea documentelor, candidatul trebuie să confirme prezentarea personală a dosarului prin completarea și semnarea unei liste de prezență.

Consiliile electorale de circumscripție au la dispoziție șapte zile pentru a decide asupra înregistrării sau refuzului înregistrării candidatului. Documentele pot fi depuse până pe 6 octombrie.

Alegerile pentru Adunarea Populară vor avea loc pe 15 noiembrie, în aceeași zi cu alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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