Începe înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, candidații desemnați de partide politice trebuie să prezinte personal cererea de înregistrare și hotărârea privind desemnarea. Dosarul trebuie să conțină și datele biografice, declarația de consimțământ de a candida, declarația de avere și interese personale pentru ultimul an înainte de alegeri, precum și alte documente prevăzute de legislația electorală. De asemenea, este necesară copia actului de identitate al candidatului.

Candidații independenți trebuie să prezinte suplimentar listele de subscripție cu numărul necesar de semnături ale susținătorilor, întocmite în condițiile stabilite de legislația electorală. La depunerea documentelor, candidatul trebuie să confirme prezentarea personală a dosarului prin completarea și semnarea unei liste de prezență.

Consiliile electorale de circumscripție au la dispoziție șapte zile pentru a decide asupra înregistrării sau refuzului înregistrării candidatului. Documentele pot fi depuse până pe 6 octombrie.

Alegerile pentru Adunarea Populară vor avea loc pe 15 noiembrie, în aceeași zi cu alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei.