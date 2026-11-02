Începe înregistrarea pentru „Ajutor la contor” 2026–2027. Compensațiile ajung la 1 000 de lei

Potrivit demnitarei, în acest sezon, compensația minimă va fi de 500 de lei, iar cea maximă - de 1000 de lei.

„Anul acesta intenționăm să acoperim mai multe gospodării. Estimăm în jur de 660-670 de mii de gospodării care vor beneficia de compensații. Valoarea compensației va fi stabilită individualizat, în funcție de gradul de vulnerabilitate energetică și de caracteristicile fiecărei gospodării”, a declarat Natalia Plugaru.

Astfel, cererile vor putea fi depuse online până pe 27 noiembrie, pe - compensatii.gov.md sau cu ajutorul asistentului social ori al specialistului CUPS.

Valoarea compensațiilor se stabilește maximum până la:

Gaze naturale și energie termică - 1 000 de lei;

Lemne - 800 de lei;

Electricitate - 800 de lei.

Printre criteriile de eligibilitate se numără: fără autoturism mai nou de 3 ani, dividende sub 150.000 lei pe an, valoarea cadastrală a imobilelor sub 1 mln de lei. Gospodăriile beneficiare de compensații nu vor putea fi deconectate de la serviciile comunale pe durata sezonului rece (noiembrie - martie ) cu condiția să achite 50% din valoarea facturii.

Bugetul total estimat este de circa 2,6 - 2,7 miliarde lei.

Pentru informații adiționale, cetățenii pot telefona la Linia verde: 0 8000 5000 (luni–vineri, 8:00–18:00).