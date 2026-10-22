Incident grav într-o școală din Chișinău. Un elev a fost rănit cu un cuțit

Potrivit informațiilor preliminare, conflictul a izbucnit între doi elevi de 13 ani. La un moment dat, unul dintre ei ar fi scos un obiect ascuțit și s-ar fi îndreptat spre celălalt.

În timpul incidentului, un elev de 14 ani ar fi fost atins accidental cu lama cuțitului și a suferit o plagă la mână. Minorul a primit îngrijiri medicale, după care a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele incidentului, inclusiv modul în care cuțitul a ajuns în posesia elevului de 13 ani.

Potrivit Poliției, anterior, oamenii legii și alte instituții abilitate nu au fost sesizate în legătură cu comportamentul băiatului sau cu alte incidente în care acesta ar fi fost implicat.