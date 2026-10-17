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Incident la frontiera moldo-ucraineană. Doi grăniceri ucraineni au ajuns pe teritoriul R. Moldova în timpul unei operațiuni de reținere

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Incident la frontiera moldo-ucraineană. Doi grăniceri ucraineni au ajuns pe teritoriul R. Moldova în timpul unei operațiuni de reținere

Doi grăniceri ucraineni au traversat ilegal frontiera Republicii Moldova, în timp ce încercau să rețină un cetățean ucrainean. Incidentul s-a produs pe 15 octombrie, în jurul orei 15:00, în apropierea satului Holosnița, raionul Soroca. Cei doi se aflau într-o ambarcațiune cu motor și au fost preluați de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.

Potrivit Poliției de Frontieră, o patrulă de intervenție s-a deplasat la fața locului, iar cei doi grăniceri ucraineni au fost conduși la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Cosăuți, pentru aplicarea procedurilor legale.

Cazul a fost transmis Procuraturii, care a dispus pornirea urmăririi penale pentru trecerea ilegală a frontierei de stat, infracțiune prevăzută de articolul 362 din Codul penal.

Autoritățile precizează că în privința celor doi grăniceri au fost aplicate procedurile prevăzute de legislația în vigoare, fără a oferi detalii suplimentare despre statutul sau situația actuală a acestora.

Poliția de Frontieră îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și să evite răspândirea informațiilor neverificate.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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