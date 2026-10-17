Incident la frontiera moldo-ucraineană. Doi grăniceri ucraineni au ajuns pe teritoriul R. Moldova în timpul unei operațiuni de reținere

Potrivit Poliției de Frontieră, o patrulă de intervenție s-a deplasat la fața locului, iar cei doi grăniceri ucraineni au fost conduși la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Cosăuți, pentru aplicarea procedurilor legale.

Cazul a fost transmis Procuraturii, care a dispus pornirea urmăririi penale pentru trecerea ilegală a frontierei de stat, infracțiune prevăzută de articolul 362 din Codul penal.

Autoritățile precizează că în privința celor doi grăniceri au fost aplicate procedurile prevăzute de legislația în vigoare, fără a oferi detalii suplimentare despre statutul sau situația actuală a acestora.

Poliția de Frontieră îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și să evite răspândirea informațiilor neverificate.