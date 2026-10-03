Incidentul Flydubai a fost un „atac terorist”, anunță procurorii. Detalii despre arma cu care a fost rănit căpitanul

Procurorul general al Emiratelor Arabe Unite a declarat sâmbătă că, în timpul agresiunii, suspectul a încercat să preia controlul aeronavei la bordul căreia se aflau 182 de persoane pentru a comite un „atac terorist”, potrivit The Guardian .

Agresorul a folosit în atac un topor de urgență, instrument păstrat de obicei în cabina de pilotaj pentru situații neprevăzute.

Oficialii au declarat că acțiunile acestuia au fost pe punctul de a provoca prăbușirea zborului, determinând un picaj brusc. Pasagerii și echipajul au intervenit imediat pentru a-l imobiliza pe copilot și a stabiliza avionul.

Anterior atacului, suspectul lucrase pentru compania națională din Oman, dar fusese suspendat din zbor și mutat într-o funcție administrativă din cauza îngrijorărilor privind opiniile sale extremiste. Ulterior, el a fost angajat de Flydubai, iar anchetatorii încearcă acum să stabilească în ce măsură a fost verificat la momentul angajării.

Conform unui oficial regional familiarizat cu ancheta, suspectul s-a născut în Emiratele Arabe Unite, având mamă siriană. Agențiile de securitate din patru țări colaborează acum pentru a stabili motivele din spatele atacului.

O întrebare centrală a anchetatorilor vizează modul în care bărbatul a fost repartizat pe acest zbor, în condițiile în care Israelul interzice accesul piloților din țări cu care nu are relații diplomatice oficiale, precum Omanul. În plus, profilul de Instagram al copilotului a fost șters chiar în ziua incidentului.

În timp ce consilierul diplomatic al Emiratelor a numit evenimentul „un act terorist periculos”, premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că suspectul a suferit o „radicalizare islamistă”, fără a prezenta dovezi în acest sens.