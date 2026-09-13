Indemnizație de 300 de mii de lei pentru profesorii care vor merge în Găgăuzia să predea în limba română

Proiectul vizează atât profesorii de Limba și literatura română, cât și cadrele didactice care urmează să predea alte discipline școlare în limba română. De măsurile de sprijin vor putea beneficia atât cadrele didactice debutante, cât și cele cu experiență. Acestea trebuie să aibă studii superioare corespunzătoare calificării pentru disciplina predată și dreptul de a exercita activitatea didactică în învățământul general.

Indemnizația va fi acordată în două tranșe egale, a câte 150 de mii de lei. Prima va fi achitată cel târziu pe 30 octombrie în anul în care a avut loc repartizarea și încadrarea în funcție, iar cea de-a doua – la șase luni de la data repartizării, cu condiția menținerii raportului de muncă.

Dacă beneficiarul se concediază din proprie inițiativă înainte de împlinirea celor cinci ani sau este concediat din motive care țin de el, acesta va trebui să restituie integral suma primită. Banii nu vor trebui restituiți dacă încetarea activității are loc din motive precum concediul pentru îngrijirea copilului, decesul, incapacitatea de muncă confirmată medical, situațiile de forță majoră sau aprobarea de către MEC a unei noi relocări.