Industriile creative semnalează dificultăți în dezvoltarea talentelor și susținerea antreprenoriatului

Potrivit Ministerului Culturii, discuțiile cu reprezentanții Asociației Companiilor de Creație din Moldova au vizat necesitățile companiilor, freelancerilor și profesioniștilor independenți, precum și posibilitățile de consolidare a colaborării dintre autorități și sector.

În același timp, în cadrul întrevederii a fost abordată și implicarea industriilor creative în proiecte de interes public, precum și contribuția acestora la promovarea internațională a Republicii Moldova. Ministerul Culturii colaborează cu Asociația Companiilor de Creație inclusiv prin Programul Național „Moldova Creativă” 2024-2027, centrele Artcor și Mediacor și prin intermediul mai multor inițiative educaționale și antreprenoriale.

Ministerul Culturii menționează că veniturile generate de acest tip de companii au ajuns în 2024 la aproape 5,6 miliarde de lei. Sectorul cuprinde domenii precum publicitatea, arhitectura, designul, audiovizualul, tehnologiile creative și artele spectacolului.