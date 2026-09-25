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Industriile creative semnalează dificultăți în dezvoltarea talentelor și susținerea antreprenoriatului

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Industriile creative semnalează dificultăți în dezvoltarea talentelor și susținerea antreprenoriatului

Reprezentanții industriilor creative semnalează dificultăți în susținerea antreprenoriatului creativ, dezvoltarea talentelor și pregătirea noilor generații de specialiști. Problemele din sector au fost discutate în cadrul unei întrevederi cu ministrul culturii, Dan Suruceanu, transmite IPN.

Potrivit Ministerului Culturii, discuțiile cu reprezentanții Asociației Companiilor de Creație din Moldova au vizat necesitățile companiilor, freelancerilor și profesioniștilor independenți, precum și posibilitățile de consolidare a colaborării dintre autorități și sector.

În același timp, în cadrul întrevederii a fost abordată și implicarea industriilor creative în proiecte de interes public, precum și contribuția acestora la promovarea internațională a Republicii Moldova. Ministerul Culturii colaborează cu Asociația Companiilor de Creație inclusiv prin Programul Național „Moldova Creativă” 2024-2027, centrele Artcor și Mediacor și prin intermediul mai multor inițiative educaționale și antreprenoriale.

Ministerul Culturii menționează că veniturile generate de acest tip de companii au ajuns în 2024 la aproape 5,6 miliarde de lei. Sectorul cuprinde domenii precum publicitatea, arhitectura, designul, audiovizualul, tehnologiile creative și artele spectacolului.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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