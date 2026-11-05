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BNM: Inflația a ajuns la 8,6% în septembrie și ar putea crește în continuare

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BNM: Inflația a ajuns la 8,6% în septembrie și ar putea crește în continuare

Inflația anuală a ajuns la 8,6% în septembrie, în creștere cu 1,64 puncte procentuale față de luna august. Banca Națională a Moldovei estimează că inflația anuală va continua să crească până la sfârșitul anului, urmând să scadă începând cu primul trimestru din 2027, transmite IPN.

În trimestrul trei al anului curent, rata anuală a inflației a fost, în medie, de 7,3%, sub nivelul prognozat de BNM în raportul din august. Instituția precizează că abaterea s-a datorat, în principal, întârzierii ajustării tarifului la gazele naturale, care a determinat o creștere mai lentă decât cea anticipată a prețurilor reglementate.

Potrivit prognozei Băncii Naționale, rata anuală a inflației va reveni în limitele intervalului de variație în trimestrul trei al anului viitor. Inflația medie anuală este estimată la 7,3% pentru 2026 și 6,9% pentru 2027, cu 0,1 și, respectiv, 0,7 puncte procentuale peste valorile prognozate anterior.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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