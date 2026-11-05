BNM: Inflația a ajuns la 8,6% în septembrie și ar putea crește în continuare

În trimestrul trei al anului curent, rata anuală a inflației a fost, în medie, de 7,3%, sub nivelul prognozat de BNM în raportul din august. Instituția precizează că abaterea s-a datorat, în principal, întârzierii ajustării tarifului la gazele naturale, care a determinat o creștere mai lentă decât cea anticipată a prețurilor reglementate.

Potrivit prognozei Băncii Naționale, rata anuală a inflației va reveni în limitele intervalului de variație în trimestrul trei al anului viitor. Inflația medie anuală este estimată la 7,3% pentru 2026 și 6,9% pentru 2027, cu 0,1 și, respectiv, 0,7 puncte procentuale peste valorile prognozate anterior.