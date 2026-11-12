Inflația a crescut în trimestrul III, iar riscurile de scumpire se mențin

Potrivit celui de-al patrulea Raport asupra inflației din acest an, rata anuală a inflației a avut o evoluție diferită pe parcursul trimestrului. În iulie, aceasta a coborât la 6,34%, însă începând cu august a depășit limita superioară a intervalului de variație asociat țintei de 5% stabilite de BNM.

Creșterea inflației a fost determinată în principal de evoluția prețurilor la combustibili și la produsele cu prețuri reglementate, pe fondul fluctuațiilor de pe piețele internaționale ale petrolului și gazelor naturale, precum și al efectelor secundare ale ajustării tarifelor la resursele energetice. În același timp, prețurile produselor alimentare au urmat o tendință descendentă, iar inflația de bază s-a menținut relativ stabilă.

BNM menționează că mediul economic extern rămâne incert, iar riscurile inflaționiste persistă. Revizuirea în creștere a estimărilor privind prețurile petrolului și gazelor naturale, precum și anticiparea unor scumpiri ale produselor alimentare în anii 2026-2027 ar putea pune presiune suplimentară asupra prețurilor de consum.

Printre riscurile menționate se numără escaladarea conflictelor geopolitice, dificultățile de aprovizionare cu resurse energetice, aprecierea dolarului american și fenomenele meteorologice extreme.

Banca Națională precizează că va monitoriza evoluțiile economice interne și externe și riscurile care ar putea influența inflația, pentru a asigura și menține stabilitatea prețurilor.