„Infocom” a încheiat anul 2025 cu un profit net de 10 mii de lei

Consiliul Municipal Chișinău a aprobat repartizarea profitului net. Astfel, 30% din sumă, adică 3 096 de lei, va fi transferată la bugetul municipal. Alte 5 671 de lei vor fi direcționați pentru constituirea capitalului de rezervă, iar 1 554 de lei vor fi utilizați pentru dezvoltarea întreprinderii, prin majorarea capitalului social.

Potrivit raportului financiar, veniturile din vânzări au crescut ușor față de 2024, când au fost de 11,21 milioane de lei. În același timp, vânzările au crescut de la 5,89 milioane la 6,42 milioane de lei, iar profitul brut s-a redus de la 5,32 milioane la 4,95 milioane de lei.

Pierderea din activitatea operațională a fost compensată de veniturile financiare, care au ajuns la 785,9 mii de lei, bani din dobânzi. Astfel, întreprinderea a înregistrat un profit până la impozitare de 10 322 de lei, față de 83 087 de lei în anul precedent.

Situațiile financiare mai arată că, la sfârșitul anului 2025, Î.M. „Infocom” avea numerar și documente bănești în valoare de 52,21 milioane de lei, în timp ce datoriile curente se ridicau la 49,09 milioane de lei. Din totalul datoriilor curente, 48,45 milioane de lei erau înregistrate la categoria „alte datorii curente”.

Întreprinderea municipală a raportat un număr mediu de 39 de salariați în 2025.