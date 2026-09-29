Inspector fiscal, cercetat pentru trafic de influență. Ar fi primit bani și servicii pentru a interveni pe lângă un coleg

Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Anticorupție au efectuat marți percheziții la domiciliul și în biroul inspectorului fiscal.

Potrivit CNA, funcționarul ar fi pretins și primit 200 de euro, dar ar fi beneficiat și de servicii evaluate la 3.000 de lei din partea reprezentantului companiei vizate.

În schimbul banilor și serviciilor, inspectorul ar fi promis să-și folosească influența asupra unui coleg din cadrul Serviciului Fiscal de Stat pentru ca acesta să soluționeze favorabil un material aflat în examinare. Cazul viza o presupusă încălcare a legislației fiscale de către agentul economic.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat probe pe care le consideră relevante pentru dosar.

Inspectorul este cercetat în stare de libertate. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate.