Inspectorul General al Pentagonului, chemat de senatori să ancheteze întreruperea funcționării sistemelor Starshield pentru Ucraina

Ei solicită inspectorului general al Departamentului Apărării să investigheze pierderea bruscă a accesului Ucrainei la versiunea militară a Starlink, cunoscută sub numele de Starshield, ceea ce a afectat capacitatea Ucrainei de a intercepta dronele rusești, scrie Digi24.RO.

Tillis a afirmat că „încurcătura” care a lăsat expuse țintele civile și militare ucrainene pare acum să fi fost cauzată de ceva ce s-a întâmplat la Departamentul Apărării, care operează Starshield.

Senatorii vor face presiuni

El a mai spus că senatorii vor face presiuni asupra inspectorului general al Pentagonului pentru a afla adevărul despre ceea ce s-a întâmplat.

„Suntem deosebit de îngrijorați de incidentele în care personalul diplomatic, militar și de securitate al SUA nu a putut ajunge la buncărele desemnate în timpul raidurilor aeriene rusești, pe fondul unor întreruperi semnalate în ceea ce privește schimbul de informații și capacitățile de avertizare timpurie. Solicităm urgent o anchetă a Inspectorului General cu privire la aceste incidente, inclusiv pentru a stabili dacă acțiunile sau deciziile Departamentului Apărării sau ale contractanților săi au contribuit la aceste circumstanțe periculoase”, au scris senatorii.

„Cele mai recente informații sugerează că această încurcătură strategică s-ar fi putut produce la un nivel mai local, în cadrul sistemelor Starshield ale Departamentului Apărării, nu la nivelul Starlink sau SpaceX”, a postat Tillis miercuri seara pe platforma socială X.

Nu se așteaptă la transparență din partea lui Pete Hegseth

„Nu îmi fac mari speranțe că secretarul Apărării Hegseth va oferi transparență, așa că îi vom solicita inspectorului general al Departamentului Apărării să inițieze o anchetă și să raporteze Congresului și poporului american”, a continuat republicanul din Carolina de Nord.

„Între timp, atât civilii ucraineni, cât și personalul diplomatic și de securitate al SUA au fost expuși unui risc inutil și fără niciun avertisment.”

Tillis a adăugat că incapacitatea Ucrainei de a accesa viteza de transfer a datelor de care avea nevoie pentru a urmări amenințările care se deplasează rapid a fost „în cel mai bun caz” o „eroare sau o neglijență inacceptabilă” și „în cel mai rău caz” o „decizie conștientă de a elibera terenul pentru un atac rus”.

„Pentru a utiliza Starshield și Starlink conform destinației, Ucraina are nevoie de acces la viteze nelimitate, așa cum era prevăzut în acordul de servicii înainte de această restricție semnalată. Înțelegem că cel puțin unele servicii relevante sunt furnizate prin acorduri contractuale administrate de Forța Spațială a SUA. Orice restricții asupra acestor capacități, în special fără notificare prealabilă, ridică întrebări serioase cu privire la supravegherea contractuală a Departamentului Apărării și la responsabilitatea acestuia de a asigura continuitatea serviciilor esențiale”, a continuat comunicatul.

„Guvernul Statelor Unite are obligația fundamentală de a proteja personalul american care își desfășoară activitatea în străinătate. Întreruperile în ceea ce privește schimbul de informații critice, avertizarea cu privire la amenințări sau capacitățile de comunicații într-o zonă de război activă pot avea consecințe care pun viața în pericol. Posibilitatea ca personalul american să fi fost pus în pericol de întreruperi care puteau fi prevenite, de o coordonare inadecvată sau de decizii luate de propriul guvern necesită o analiză imediată și asumarea responsabilității”, au concluzionat senatorii.

Lista completă a senatorilor semnatari ai scrisorii include pe senatorii Dick Durbin (D-IL), Susan Collins (R-ME), Jack Reed (D-RI), John Cornyn (R-TX), Chris Coons (D-DE), Lisa Murkowski (R-AK) și Richard Blumenthal (D-CT).

Trump și Musk ar trebui trași la răspundere

Unii parlamentari au afirmat că președintele Trump și Elon Musk, directorul executiv și fondatorul companiei SpaceX, care deține și operează Starlink, ar trebui trași la răspundere.

„Rapoartele privind eșecul Starlink în Ucraina sunt extrem de alarmante — putând paraliza apărarea aeriană împotriva rachetelor și dronelor ucigașe ale Rusiei. Trump și Musk trebuie trași la răspundere”, a scris miercuri online senatorul Richard Blumenthal (D-Conn.), care a jucat un rol central în adoptarea unui nou proiect de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, foarte strict.

Deputatul Don Bacon (R-Neb.) a acuzat administrația Trump că a întrerupt schimbul important de informații cu Ucraina într-un moment critic.

„Decizia administrației de a reduce schimbul de informații cu Ucraina și accesul la Starlink echivalează cu sprijinirea invadatorului și a criminalului de război care bombardează orașele. Crede oare administrația că va primi VREUN sprijin pentru restul celui de-al 119-lea Congres?”, a postat el pe X.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat pierderea accesului la Starshield drept o „mare greșeală” miercuri.

„Oamenii vor muri, desigur, dacă atacurile vor continua și dacă Starlink nu va funcționa… nu este de ajutor”, a avertizat el.

Zelenski și-a exprimat speranța că limitele cu care s-a confruntat Ucraina în ceea ce privește rețeaua bazată pe sateliți au fost cauzate de o „greșeală” sau poate de o „problemă tehnică”.