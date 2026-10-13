Instituțiile guvernamentale din Republica Moldova, vizate de atacuri cibernetice. STISC avertizează asupra e-mailurilor malițioase

Avertizarea a fost lansată de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), care a identificat o serie de atacuri de tip „spear phishing”, prin care infractorii încearcă să determine destinatarii să descarce și să deschidă fișiere malițioase.

Potrivit STISC, mesajele suspecte sunt expediate de pe diferite adrese de e-mail asociate domeniului „mail.ru” și conțin arhive în formatele .zip sau .7z. În interiorul acestora se află fișiere executabile de tip .bat, care poartă denumiri menite să inducă destinatarii în eroare, precum „Ordin de plată” sau „Facturi achitate”.

Prin deschiderea acestor fișiere, utilizatorii riscă să compromită securitatea sistemelor informatice și să permită sustragerea parolelor, a datelor de autentificare și a altor informații sensibile.

STISC îndeamnă instituțiile publice, companiile și cetățenii să manifeste prudență sporită în gestionarea corespondenței electronice. Specialiștii recomandă evitarea accesării linkurilor și a fișierelor atașate în mesajele suspecte, verificarea atentă a adreselor expeditorilor și protejarea parolelor și codurilor de autentificare.

De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți să trateze cu suspiciune mesajele care solicită acțiuni urgente sau neobișnuite și să raporteze orice tentativă de fraudă persoanelor responsabile de securitatea informațională.

Deocamdată, STISC nu a precizat dacă atacurile identificate au dus la compromiterea unor sisteme guvernamentale sau la sustragerea efectivă a datelor.