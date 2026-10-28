Institutul de Cardiologie, dotat cu echipamente medicale în valoare de 3,2 milioane de lei

Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, acestea vor permite diagnosticarea și monitorizarea mai eficientă a pacienților cu boli cardiovasculare, precum și extinderea posibilităților de tratament, transmite IPN.

CNAM menționează că instituția a primit un ultrasonograf cardiac de înaltă performanță, unul de performanță medie, unul portabil și un dispozitiv mobil de dializă, destinat pacienților ce necesită tratament de urgență.

Instituția precizează că echipamentele au fost achiziționate în cadrul a trei proiecte investiționale, finanțate din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. CNAM menționează că toate dispozitivele sunt puse în funcțiune și că personalul medical a fost instruit pentru utilizarea acestora.

CNAM precizează că la Institutul de Cardiologie sunt tratați anual peste 12 mii de pacienți.