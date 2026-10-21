Institutul de Medicină Urgentă a primit un ecograf performant, procurat printr-un grant oferit de Polonia

Aparatul a fost instalat în Secția neurologie și boli cerebrovasculare. Potrivit IMU, acesta va permite diagnosticarea mai rapidă și mai precisă a pacienților, în special a celor cu suspiciuni de accident vascular cerebral, transmite IPN.

Instituția precizează că primește anual peste 4 000 de pacienți cu semne de AVC, care au nevoie de un diagnostic precis pentru a primi tratament adecvat. Directoarea IMU, Diana Manea, a menționat că dotarea secției cu un ecograf performant reprezintă un pas important în îmbunătățirea procesului de diagnostic și în creșterea calității serviciilor oferite pacienților.

Proiectul a fost realizat cu sprijinul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone, prin intermediul ambasadei Republicii Polone la Chișinău. Reprezentanții Poloniei au evidențiat importanța susținerii sistemului medical și a cooperării în beneficiul pacienților.