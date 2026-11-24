Proiectul, aflat în consultări publice, interzice mai multe practici considerate periculoase, printre care manipularea oamenilor fără știrea lor, exploatarea vulnerabilităților, clasificarea persoanelor în funcție de comportament sau de date biometrice sensibile, identificarea emoțiilor angajaților și elevilor, precum și colectarea în masă a imaginilor faciale de pe internet.

De asemenea, va fi interzisă crearea, fără acordul persoanelor vizate, a imaginilor și videoclipurilor intime false, precum și producerea materialelor de abuz sexual asupra copiilor. Cazurile de acest fel vor trebui raportate imediat organelor de urmărire penală. Recunoașterea facială în timp real în spațiile publice va fi permisă organelor de drept doar în situații excepționale și cu autorizarea instanței.

Cetățenii vor trebui informați atunci când interacționează cu sisteme de inteligență artificială, iar conținutul generat cu ajutorul acestora va trebui marcat corespunzător. Totodată, oamenii vor putea solicita explicații despre deciziile luate cu ajutorul IA.

Cerințe speciale vor fi impuse sistemelor utilizate în domenii precum sănătatea, educația, angajarea, serviciile financiare și infrastructura critică. Acestea vor trebui să fie sigure, transparente și supravegheate de oameni. Instituțiile publice nu vor putea lua decizii în defavoarea unei persoane exclusiv în baza unui sistem automatizat, iar astfel de decizii vor putea fi contestate în instanță.

Supravegherea domeniului va reveni Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații, iar MDED va elabora politicile în domeniu. Proiectul mai prevede crearea unui spațiu gratuit în care întreprinderile mici și mijlocii să poată testa sistemele de inteligență artificială. Acesta ar urma să fie disponibil cel târziu pe 1 ianuarie 2029.

Pentru utilizarea practicilor interzise, companiile riscă amenzi de până la două milioane de lei sau 1% din cifra de afaceri globală. Pentru alte încălcări, sancțiunile pot ajunge la 1,5 milioane de lei sau 0,75% din cifra de afaceri. În cazul întreprinderilor mici și mijlocii și al start-upurilor se va aplica limita mai mică. În primii trei ani de aplicare a legii, autoritățile vor pune accent pe avertizări și vor acorda termene pentru remedierea încălcărilor.