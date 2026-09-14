Interferonul alfa-2b va fi disponibil din nou pentru pacienții Institutului Oncologic

Potrivit Ministerului Sănătății, medicamentul a lipsit temporar din cauza neexecutării obligațiilor contractuale de către furnizor, transmite IPN.

MS precizează că interferonul alfa-2b are acțiune imunomodulatoare și antitumorală. Totodată, preparatul nu reprezintă un tratament de primă linie pentru majoritatea cancerelor, fiind utilizat în anumite situații clinice bine definite și exclusiv la indicația medicului oncolog sau hematolog.

În același timp, autoritățile menționează că Institutul Oncologic le-a cerut scuze pacienților cărora lipsa temporară a medicamentului le-a creat dificultăți. Totodată, MS analizează mecanismele de achiziție și livrare pentru a reduce riscul apariției unor situații similare.