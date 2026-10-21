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Intervenție la Fălești: un bătrân de 71 de ani, evacuat din casă după ce s-ar fi intoxicat cu fum

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Intervenție la Fălești: un bătrân de 71 de ani, evacuat din casă după ce s-ar fi intoxicat cu fum

Un bărbat de 71 de ani din orașul Fălești a ajuns la spital după ce s-ar fi intoxicat cu fum emanat de la o sobă. Acesta a fost evacuat din locuință de pompieri, alertați de soția sa, care a simțit miros de fum în casă. Incidentul s-a produs în seara zilei de 20 octombrie, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit instituției, femeia a sunat la Serviciul 112, la ora 17:13, și a anunțat că în locuință se simte miros de fum, iar în interior se află soțul său.

La fața locului a intervenit o echipă de pompieri, care l-a evacuat de urgență pe bărbat. Acesta a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital.

Circumstanțele incidentului urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

În context, salvatorii îndeamnă cetățenii să verifice starea sobelor și a coșurilor de fum înainte de utilizare, să le curețe periodic și să nu folosească instalații de încălzire defecte. De asemenea, focul trebuie stins pe timpul nopții, iar încăperile trebuie aerisite corespunzător.

În cazul în care simt miros de fum sau observă semne de intoxicare, oamenii sunt îndemnați să părăsească imediat încăperea și să apeleze Serviciul 112.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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