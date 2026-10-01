Intoxicații cu Salmonella. 32 de persoane s-au îmbolnăvit după un eveniment organizat într-un local din Florești

Potrivit datelor oferite de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), în cadrul investigațiilor de laborator, la 6 dintre persoanele bolnave a fost identificată Salmonella Enteritidis.

Pe acest caz, cercetarea epidemiologică continuă.

Totodată, autoritatea pentru sănătate publică menționează că în perioada 21 – 27 septembrie 2026, au fost raportate 483 de cazuri de boli diareice acute, majoritatea la copii, atestându-se o creștere față de săptămâna anterioară.

În acest sens, ANSP recomandă respectarea măsurilor de prevenire a bolilor diareice acute și acordarea unei atenții sporite igienei personale și siguranței apei și alimentelor:

• spălarea mâinilor cu apă și săpun înainte de prepararea și consumul alimentelor, precum și după utilizarea toaletei;

• consumul alimentelor preparate termic și păstrate în condiții corespunzătoare;

• evitarea produselor alimentare cu termen de valabilitate expirat sau provenite din surse neautorizate;

• spălarea minuțioasă a fructelor și legumelor înainte de consum;

• păstrarea separată a alimentelor crude de cele gata pentru consum, pentru a preveni contaminarea încrucișată.

Populația este atenționată că, în cazul apariției simptomelor precum: greață, vărsături, diaree, febră sau dureri abdominale după consumul de alimente - se recomandă solicitarea imediată a asistenței medicale.