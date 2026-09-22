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Introducerea tarifelor majorate pentru pașapoarte, amânată până pe 15 octombrie

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Introducerea tarifelor majorate pentru pașapoarte, amânată până pe 15 octombrie

Guvernul a aprobat amânarea introducerii noilor tarife pentru pașapoarte cu 15 zile, până pe 15 octombrie. Amânarea este justificată prin faptul că Agenția Servicii Publice mai are în stoc blanchete pentru pașapoartele actuale, iar numărul cererilor depuse a fost mai mic decât cel estimat inițial, transmite IPN.

Astfel, cetățenii vor putea solicita până pe 15 octombrie pașapoarte la tarifele actuale, care sunt mai mici decât cele care urmează să fie aplicate pentru noile modele de documente. Potrivit autorităților, perioada suplimentară va permite utilizarea stocului existent de blanchete și o tranziție treptată la noile pașapoarte.

Din 16 octombrie, perfectarea unui pașaport în regim standard de 20 de zile lucrătoare va costa 790 de lei, cu 140 de lei mai mult decât în prezent. Noile pașapoarte vor dispune de elemente avansate de securitate, cip electronic actualizat, zone de citire automată și tehnologii biometrice moderne pentru o protecție sporită a datelor personale.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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