Investigație // Caramalac ar fi coordonat, la indicația FSB, incendierea a două stații electrice din Ucraina. Executanții - doi interlopi din Găgăuzia

Atacurile au avut loc în seara zilei de 13 aprilie 2024, la stațiile electrice din orașul Bolgrad și satul Cubei, la un interval de 55 de minute. În urma incendiilor, peste 14 mii de locuitori din opt localități au rămas fără energie electrică. Au fost afectate inclusiv obiective militare, spitale și sisteme de alimentare cu apă, căldură și gaze.

Potrivit materialelor anchetei obținute de jurnaliști, în spatele atacurilor s-ar afla o rețea formată din persoane cu legături în Republica Moldova și Rusia.

Unul dintre suspecți este Oleg B., un cetățean moldovean în vârstă de 38 de ani, stabilit de aproximativ două decenii în Ucraina. Acesta a fost reținut de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) la 16 aprilie 2024, fiind acuzat de sabotaj în condiții de război. Potrivit anchetatorilor, pentru incendierea stațiilor electrice, unul dintre executanți urma să primească 2.000 de dolari.

Un alt personaj identificat în investigație este Vladimir Stoianov, originar din Ceadîr-Lunga, care deține cetățenia Republicii Moldova și a Federației Ruse. În documentele moldovenești, acesta figurează și sub numele Vladimir Culev.

Potrivit anchetei ucrainene, Stoianov ar fi fost organizatorul direct al atacurilor și ar fi participat personal la incendierea ambelor stații electrice, alături de Oleg B.

La 14 iunie 2024, autoritățile ucrainene i-au comunicat în lipsă suspiciunea de organizare a sabotajului. Instanțele din Odesa au autorizat în repetate rânduri reținerea sa, inclusiv în august 2026, însă acesta nu a fost adus în fața justiției. Locul în care se află în prezent nu este cunoscut.

Investigația arată că Stoianov a figurat anterior în dosare penale din Republica Moldova, Ucraina și Rusia, fiind căutat pentru diverse infracțiuni.

Potrivit SBU, Stoianov ar fi acționat la indicația lui Grigore Caramalac, care, la rândul său, ar fi primit misiunea din partea FSB.

Caramalac, originar din Taraclia, este stabilit de mai mulți ani în Rusia, unde ocupă funcția de vicepreședinte al Federației Ruse de Lupte și conduce o fundație destinată sprijinirii veteranilor sportului. De asemenea, este asistent al senatorului rus Aleksandr Brîksin.

În Republica Moldova, Caramalac a fost vizat de mai multe anchete penale, inclusiv pentru șantaj, activități ale unor grupări criminale și tentativă de omor. După ce a părăsit Republica Moldova în 1998, acesta s-a stabilit în Rusia, unde a obținut cetățenia în 2008.

În 2016, procurorii moldoveni au reluat urmărirea penală împotriva sa în mai multe dosare și l-au anunțat din nou în căutare internațională.

În 2023, Uniunea Europeană l-a inclus pe Caramalac pe lista persoanelor sancționate pentru implicarea în organizarea unor evenimente sportive și patriotice pe teritoriile ucrainene ocupate de Rusia. Potrivit documentelor europene, acesta desfășura asemenea activități prin intermediul fundației IFAVIS, cu sprijinul autorităților de ocupație.

Jurnaliștii KibOrg au încercat să obțină reacțiile lui Grigore Caramalac și Vladimir Stoianov, însă nu au primit răspunsuri până la publicarea investigației.

Între timp, dosarul lui Oleg B. se află pe rolul unei instanțe din Odesa din octombrie 2024. Acesta rămâne în arest preventiv și respinge acuzațiile formulate împotriva sa.