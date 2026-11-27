Trecutul necunoscut

În iarna anului 2002, Găgăuzia a traversat cea mai gravă criză politică de la înființarea autonomiei. La 31 ianuarie, Adunarea Populară a inițiat cu 21 de voturi procedura de demitere a bașcanului Dmitri Croitor. Decizia finală urma să aparțină locuitorilor, iar referendumul privind încrederea în bașcan a fost stabilit pentru data de 24 februarie. În aceste condiții, poliția trebuia să asigure ordinea și să le permită oamenilor să-și exercite dreptul la vot. Potrivit documentelor studiate de Rupor.md, șeful poliției din Găgăuzia și-ar fi folosit subalternii pentru a împiedica referendumul.

În ziua votării, Fedor Gagauz a dat alarma pentru întregul efectiv, mobilizând polițiștii din autonomie și ar fi ordonat să împiedice desfășurarea votării. Unul dintre cele mai elocvente episoade s-a petrecut la Comrat. Documentele menționează că un cetățean, I. Burgudji, ar fi ridicat și distrus cabinele de vot și urnele cu buletine, iar totul se întâmpla în prezența colonelului Gagauz. Polițiștilor de gardă, aflați în preajmă, care aveau obligația legală să oprească perturbarea votării, le-ar fi fost interzis să intervină.

Incidentele nu s-au limitat la Comrat. Potrivit documentelor MAI, în satele Svetlîi, Chirsova și Ferapontievca au fost sustrase buletine de vot și vandalizate secțiile, iar subordonații lui Gagauz ar fi participat la aceste acțiuni.

Polițiști înarmați și refuzul de a se supune MAI

În timpul crizei politice, televiziunea și radioul din autonomie erau principalele surse de informare din UTA Gagauzia. La indicația șefului poliției, Feodor Gagauz, în apropierea sediului instituțiilor de media au fost dislocați polițiști înarmați. Deputații Adunării Populare Ivan Topal și Ivan Ciolac au fost scoși cu forța din sediul companiei. Jurnaliștii și alți deputați nu au fost lăsați să intre.

Potrivit documentelor, poliția le-ar fi restricționat temporar aleșilor locali accesul la postul public de televiziune și radio.

Chișinăul a reacționat rapid. La 4 februarie, ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova de atunci, Gheorghe Papuc, l-a suspendat temporar pe colonelul Gagauz din funcție, prin ordinul nr. 49, pe durata unei anchete de serviciu. Gagauz nu s-a conformat ordinului și a rămas în funcție, în pofida deciziei ministrului. Poliția autonomiei s-a împărțit în două tabere: unii angajați se supuneau Chișinăului, alții – lui Gagauz.

18 dosare „soluționate”

Un alt episod din activitatea de la MAI a lui Feodor Gagauz este despre cifrele folosite pentru evaluarea activității poliției. La sfârșitul anului 2001, la Ceadîr-Lunga, unde își începuse cariera Gagauz, au fost depistate nereguli în evidența dosarelor penale. Potrivit MAI, 18 dosare ar fi fost reluate în mod fictiv și închise din nou la scurt timp. Scopul acestei operațiuni nu ar fi fost investigarea faptelor, ci îmbunătățirea rapoartelor: fiecare dosar putea fi contabilizat drept soluționat, sporind rata de descoperire a infracțiunilor.

Concedierea

Ministrul Afacerilor Interne de atunci, Gheorghe Papuc, l-a concediat pe colonelul de poliție Feodor Gagauz din organele de interne în temeiul punctelor 7 și 8 ale articolului 21 din Legea „Cu privire la poliție” și al Regulamentului disciplinar.

Ordinul semnat de ministru enumera patru motive: încălcarea gravă a disciplinei de serviciu; neexecutarea ordinelor conducerii MAI, inclusiv refuzul de a se supune deciziei de suspendare din funcție; implicarea poliției în procese politice, prin acțiunile din timpul crizei legate de bașcan și referendum; acțiuni care au discreditat statutul de angajat al poliției. După concediere, Fedor Gagauz a intrat în politică.

Alte ”reușite” din trecutul lui Gagauz



Feodor Nikodimovici Gagauz s-a născut în 1958 și a absolvit Școala Superioară a Ministerului Afacerilor Interne al URSS din Kiev. În ianuarie 1990, a devenit adjunct al comisarului și șef al poliției municipale din raionul Ceadîr-Lunga.

1996, făina. Potrivit dosarelor, în martie, poliția a reținut șapte angajați ai societății pe acțiuni „Berekete”, care încercau să scoată de pe teritoriul întreprinderii făină și deșeuri de cereale furate. Șase dintre ei au fost sancționați contravențional. Potrivit declarațiilor făcute în timpul verificării, cazul celui de-al șaptelea angajat, un laborant al întreprinderii, a fost clasat la indicația verbală directă a maiorului Gagauz. Procesul-verbal nu a fost întocmit, iar materialele au dispărut. O anchetă de serviciu a Direcției de Afaceri Interne din Găgăuzia, din 17 iunie 1996, a constatat tergiversări. Prin ordinul nr. 15 din 28 iunie, șeful direcției, colonelul I. Stamat, i-a aplicat lui Gagauz o mustrare aspră.

1996, mazărea. O lună mai târziu, pe 2 iulie, pe câmpurile agrofirmei „Beșghioz” a fost reținut un motociclist cu 300 de kilograme de mazăre furată. Acesta era angajat al Vămii Ceadîr-Lunga și ar fi recunoscut în scris furtul inspectorului de sector Pomujac. Gagauz l-ar fi chemat pe inspector, ar fi scos declarația din dosar și i-ar fi cerut să o rescrie: potrivit noii versiuni, mazărea fusese „găsită în pădure”. În august 1996, comisia centrală de atestare a MAI, prezidată de generalul de poliție Gusleacov, a concluzionat că Gagauz nu corespundea funcției. Comisia a recomandat retrogradarea lui și transmiterea materialelor către procuratură. În schimb, câțiva ani mai târziu, acesta a ajuns șeful poliției din UTA Gagauzia.

2000, actul de identitate pentru fiul său. În august, locotenentul superior Ilia Arnaut, responsabil de gestionarea documentelor, a refuzat să-i elibereze un act de identitate fiului șefului, în lipsa acestuia. Gagauz a emis ordinul nr. 172 și l-a retrogradat la funcția de inspector de sector, fără o anchetă de serviciu. Ulterior, ordinul a fost declarat ilegal și anulat.

2001, Opel-ul avariat. În septembrie, colonelul se afla la volanul unui Opel Kadett de serviciu, cu numărul GE POL 001, și a avut un accident în apropiere de Comrat. Mașina nu a mai putut fi reparată. Potrivit materialelor MAI, el nu a informat procuratura despre accident, nu și-a predat permisul, a refuzat să dea explicații și a continuat să folosească transportul de serviciu în scopuri personale.

Ce spune azi MAI despre informațiile publicate de Rupor.md

Jurnaliștii de la Rupor.md au expediat o solicitare către MAI, pentru a confirma autenticitatea documentelor din dosarul ”Gagauz”. Instituția a răspuns ținând cont de limitele impuse de competențele instituționale.

Astfel, MAI confirmă că Feodor Găgăuz, a deținut funcția de șef al Direcției afacerilor interne a UTA Găgăuzia în perioada anilor 1999 – 2002.

”Încetarea raporturilor de serviciu din funcția de șef al Direcției afacerilor interne a UTA Găgăuzia a survenit în anul 2002 prin aplicarea în privința acestuia, în temeiul ordinului ministrului afacerilor interne, a sancțiunii disciplinare – concedierea din organele afacerilor interne urmare încălcării grave a disciplinei de serviciu. Concedierea dlui Feodor Găgăuz din funcția de șef al Direcției afacerilor interne a UTA Găgăuzia a avut la bază o anchetă de serviciu în cardul căreia au fost constatate încălcări ale Statutului disciplinar al organelor afacerilor interne”, spune MAI.

Din cuprinsul actului administrativ s-a constatat că ”încălcările grave ale disciplinei de serviciu care i-au fost imputate de către angajator la acea etapă erau în legătură cauzală cu intențiile de organizarea a unui referendum privind demiterea bașcanului UTA Găgăuzia de la acel moment – dl Dumitru Croitor. Totodată, potrivit actului de sancționare disciplinară se constată că, Feodor Găgăuz, abuzând de calitatea sa oficială, a ordonat unor angajați ai Poliției înarmați cu arme din dotare să blocheze sediile posturilor de televiziune și cele radio din teritoriul deservit, inclusiv să participe la sustragerea buletinelor de vot și distrugerea cabinelor de vot destinate desfășurării referendumului pentru alegerea bașcanului UTA Găgăuzia”.

După aplicarea în anul 2002 a sancțiunii disciplinare, Feodor Găgăuz nu a mai fost angajat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau instituțiilor din subordinea acestuia.

Rupor.md a solicitat reacția lui Feodor Gagauz, dar până la momentul publicării materialului nu a primit nici un răspuns.