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Investiție privată de 250 de milioane de euro într-un nou centru comercial la Stăuceni

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Investiție privată de 250 de milioane de euro într-un nou centru comercial la Stăuceni

Un nou centru comercial, cu o investiție estimată la circa 250 de milioane de euro, va fi construit la Stăuceni de două companii private. La evenimentul de lansare a proiectului a fost prezent și premierul Vasile Tofan, care a declarat că investițiile private de o asemenea amploare sunt importante pentru accelerarea creșterii economice, transmite IPN.

Potrivit Guvernului, investiția reprezintă aproximativ 1,3% din produsul intern brut al Republicii Moldova și se numără printre cele mai mari investiții private realizate în țară de la proclamarea independenței.

Premierul a menționat că proiectele de acest tip contribuie la crearea de locuri de muncă, dezvoltarea serviciilor și dinamizarea economiei. Totodată, acesta a subliniat că atragerea mai multor investitori este necesară pentru atingerea unei creșteri economice anuale de 4-5%.

Vasile Tofan a evidențiat și potențialul centrului comercial de a atrage vizitatori din țările vecine și de a stimula turismul. „Provocarea este să vină ieșenii la mall la Chișinău, nu doar noi la Iași”, a declarat premierul, menționând că își dorește ca tot mai mulți oameni să viziteze capitala pentru cumpărături, restaurante, vinuri și evenimente.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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