Investiție privată de 250 de milioane de euro într-un nou centru comercial la Stăuceni

Potrivit Guvernului, investiția reprezintă aproximativ 1,3% din produsul intern brut al Republicii Moldova și se numără printre cele mai mari investiții private realizate în țară de la proclamarea independenței.

Premierul a menționat că proiectele de acest tip contribuie la crearea de locuri de muncă, dezvoltarea serviciilor și dinamizarea economiei. Totodată, acesta a subliniat că atragerea mai multor investitori este necesară pentru atingerea unei creșteri economice anuale de 4-5%.

Vasile Tofan a evidențiat și potențialul centrului comercial de a atrage vizitatori din țările vecine și de a stimula turismul. „Provocarea este să vină ieșenii la mall la Chișinău, nu doar noi la Iași”, a declarat premierul, menționând că își dorește ca tot mai mulți oameni să viziteze capitala pentru cumpărături, restaurante, vinuri și evenimente.