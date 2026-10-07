Investiții de 130 de milioane de euro în irigații. Aproape 7.000 de hectare vor beneficia de infrastructură modernizată

Este vorba despre sistemul „Masivul Căușeni”, amplasat în raionul Ștefan Vodă, care deservește aproximativ două mii de hectare, și sistemul „Puhăcenii de Sus”, din raioanele Criuleni și Anenii Noi, care va asigura infrastructură de irigare pentru alte 4.900 de hectare.

După modernizare, cele două sisteme vor fi transmise în gestiunea asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații din regiunile respective.

Proiectul, estimat la 130 de milioane de euro, va fi finanțat prin împrumuturi și granturi oferite de BERD și Uniunea Europeană, inclusiv prin Mecanismul de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova. Potrivit ministrului Agriculturii, Eugeniu Osmochescu, la finanțare vor contribui și aproximativ 300 de agricultori, care vor acoperi trei la sută din costuri.

Modernizarea infrastructurii ar urma să le ofere fermierilor acces mai sigur la apă și să reducă pierderile provocate de secetă. Autoritățile estimează că reabilitarea sistemelor de irigare existente ar putea crește productivitatea agricolă în zonele deservite cu aproximativ 50 la sută, comparativ cu media ultimului deceniu.

În prezent, în Republica Moldova sunt în curs de implementare nouă proiecte de reabilitare a infrastructurii de irigare.