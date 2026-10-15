Investiții de 80 de milioane de euro în colegiile și școlile profesionale din R. Moldova. Căminele, atelierele și laboratoarele vor fi modernizate

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, vor fi renovate 24 de blocuri de studii, inclusiv ateliere și laboratoare, și 23 de cămine. Dintre cele 25 de instituții selectate, 11 se află în Chișinău, iar celelalte 14, în alte localități ale R. Moldova.

În 15 instituții vor fi modernizate atât spațiile de studiu, cât și căminele, în timp ce în alte 10 vor fi renovate capital și dotate căminele.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, susține că este cea mai mare investiție în învățământul profesional tehnic realizată de stat de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

„Este cea mai mare investiție pe care o face statul în învățământul profesional tehnic de la Independență încoace. O asemenea sumă ne permite să îmbunătățim mai rapid condițiile de studiu, să facem acest sistem cât mai atractiv. În epoca inteligenței artificiale, care preia abilități din rândul celor cu studii superioare, este posibil ca cei care aleg să urmeze o carieră în învățământul vocațional să-și găsească ulterior mai ușor un loc de muncă bun și noi trebuie să sprijinim acest proces”, a declarat Dan Perciun.

Instituțiile beneficiare au fost selectate în funcție de necesitățile de investiții, importanța pentru economia națională și impactul asupra dezvoltării regionale. Noile echipamente vor fi utilizate pentru pregătirea specialiștilor în agricultură, industria alimentară, construcții, energetică și tehnologii informaționale.

Ce instituții vor fi modernizate

Printre cele 15 instituții în care vor fi renovate atât spațiile de studiu, cât și căminele se numără Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, Centrul de Excelență în Transporturi, Centrul de Excelență în Construcții, Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, Colegiul Universității Tehnice a Moldovei și Colegiul Politehnic din Bălți.

În aceeași categorie sunt incluse școlile profesionale din Rîșcani, Ceadîr-Lunga, Ungheni, Florești și Cupcini, școlile profesionale nr. 6 din Chișinău, nr. 5 din Bălți și nr. 2 din Cahul, precum și Colegiul Tehnic Agricol din Soroca.

Alte 10 instituții vor beneficia de renovarea și dotarea căminelor. Este vorba despre Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău, Colegiul de Medicină din Cahul, Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei, Colegiul de Construcții din Hîncești, Colegiul de Ecologie din Chișinău, Centrul de Excelență „Ștefan Neaga” pentru educație artistică și școlile profesionale din Căușeni și Leova, precum și școlile profesionale nr. 2 și nr. 3 din Chișinău.

Proiectul va fi finanțat din trei surse: un împrumut de 33 de milioane de euro acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, un grant de 7 milioane de euro prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate și o contribuție de 40 de milioane de euro a Republicii Moldova, prin Mecanismul de Reformă și Creștere.

Investițiile fac parte din Planul de creștere pentru Republica Moldova, susținut de Uniunea Europeană, și urmează să fie realizate până în 2032.

În prezent, în Republica Moldova funcționează 79 de instituții de învățământ profesional tehnic, dintre care 32 de școli profesionale, 34 de colegii și 13 centre de excelență. În acestea învață aproximativ 50 de mii de elevi, iar procesul educațional este asigurat de circa 3.500 de cadre didactice.

Astfel, investițiile anunțate vor viza instituții în care studiază aproximativ 40% dintre elevii din sistemul de învățământ profesional tehnic.