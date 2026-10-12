Investiții de 80 de milioane de euro pentru modernizarea a 25 de instituții de învățământ profesional tehnic din țară

Potrivit ministrului, în cele 25 de instituții beneficiare învață peste 21 de mii de elevi, adică aproximativ 40% din totalul celor înscriși în învățământul profesional tehnic. Dintre instituțiile selectate, 11 sunt în Chișinău. În 15 instituții vor fi modernizate atât spațiile de studiu, cât și căminele, în timp ce 10 instituții vor beneficia de renovare capitală și de dotarea căminelor.

Dan Perciun a declarat că investiția urmărește să crească atractivitatea învățământului profesional tehnic și să ofere elevilor condiții de pregătire apropiate de cele de la viitoarele locuri de muncă.

Secretarul de stat al MEC, Liudmila Stihi, a precizat că instituțiile au fost selectate în funcție de necesitățile economiei și de investiții. Modernizarea va viza pregătirea specialiștilor în domenii prioritare și îmbunătățirea accesului la studii pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, dintre care peste 300 învață în instituțiile beneficiare.

Finanțarea proiectului include un împrumut de 33 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, un grant de șapte milioane de euro prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate și o contribuție de 40 de milioane de euro a Republicii Moldova prin Mecanismul de Reformă și Creștere. Pe lângă acest proiect, opt instituții de învățământ profesional tehnic vor beneficia de investiții de 11,5 milioane de euro pentru eficientizarea energetică a clădirilor.

În prezent, în Republica Moldova funcționează 79 de instituții de învățământ profesional tehnic, dintre care 32 de școli profesionale, 34 de colegii și 13 centre de excelență. În acestea învață aproximativ 50 de mii de elevi care sunt instruiți de 3 500 de cadre didactice.