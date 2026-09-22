Investiții de sute de milioane de lei în lucrări de reparații și modernizare a liniilor de cale ferată

Cursa Ungheni–Chișinău–Ungheni va fi menținută și se preconizează curse noi, cum ar fi Strășeni–Chișinău–Sângera și Bender–Chișinău–Bender. Acestea vor fi lansate după instalarea în trenuri a sistemelor electronice de evidență a pasagerilor. Pentru 2027 este prevăzută menținerea acestor curse și extinderea unor itinerare, în funcție de resursele disponibile.

Programul prevede și dezvoltarea conexiunii feroviare cu Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău. Stația Revaca urmează să fie amenajată pentru transferul pasagerilor spre și de la aeroport. De asemenea, este prevăzută dezvoltarea legăturii feroviare dintre aeroport și Autogara de Nord din Chișinău, inclusiv prin amenajarea peroanelor pentru călători la Sângera și în zona Autogării de Nord.

De asemenea, sunt prevăzute lucrări pe mai multe sectoare ale rețelei. Vor continua lucrările pe Cahul–Giurgiulești, vor fi efectuate reparații pe Iargara–Cahul, iar lucrările pe tronsonul Prut-2–Fălciu, care asigură conexiunea feroviară cu România, urmează să fie finalizate.

Pentru anul 2026 sunt prevăzute 300 de milioane de lei pentru infrastructura feroviară și serviciile publice de transport de pasageri. Peste 288 de milioane de lei sunt destinate întreținerii, reparației și dezvoltării infrastructurii, iar circa 11,7 milioane de lei – puntru susținerea curselor de pasageri.

Potrivit Guvernului, investițiile vor permite eliminarea unor restricții de circulație și creșterea vitezei trenurilor pe sectoarele reparate. Prin noul mecanism, statul va putea finanța separat întreținerea și dezvoltarea infrastructurii și serviciile publice de transport de pasageri.