Investiții europene în educație: la USM, studenții învață în laboratoare și studiouri tot mai moderne

Acum mai bine de 10 ani, studenții Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării aveau posibilități mai limitate de a exersa meseria în condiții reale. Astăzi, lucrurile stau altfel: sălile de curs au fost transformate în laboratoare media, unde studenții pot exersa realizarea buletinelor de știri, pot produce podcasturi și își pot crea propriile materiale jurnalistice, scrie Zugo.md.

„Sălile de curs arată astăzi ca o redacție veritabilă”

O bună parte dintre dotări au fost realizate cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

„Astăzi, sălile Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării arată exact ca o redacție veritabilă. Avem laboratoare dotate cu echipamente de ultimă oră, necesare pentru îndeplinirea sarcinilor pentru acasă și nu doar. Avem sală de podcast, sală de înregistrări audio și laborator de televiziune, unde studenții noștri fac interviuri și emisiuni cu invitați. Orele practice devin astfel mult mai apropiate de realitatea unei redacții, tinerii având posibilitatea să parcurgă toate etapele muncii jurnalistice”, spune Vitalie Guțu, doctorand și lector universitar la USM.

O bună parte dintre investițiile realizate în universitate sunt direcționate spre achiziționarea echipamentelor performante, astfel încât viitorii specialiști să învețe să lucreze cu tehnologii pe care le vor întâlni și în activitatea profesională.

Noi tehnologii pentru analiza calității apei

La Facultatea de Chimie a USM, una dintre cele mai recente investiții a fost făcută în laboratorul pentru analiza calității apei, dotat cu mai multe echipamente moderne. Deși, privit separat, unul dintre aparate poate părea modest, acesta face parte dintr-o investiție mai amplă, realizată în cadrul proiectului DIGISKILLS, în valoare de aproximativ 88 de mii de euro, precizează Elena Bunduchi.

„Printre cele mai recente achiziții ale laboratorului se numără un spectrofotometru portabil, care permite efectuarea analizelor nu doar în laborator, ci și direct pe teren. Datorită acestor echipamente, studenții înțeleg mai bine nivelul de poluare a apei. Pe lângă spectrofotometrul portabil, laboratorul a fost dotat și cu un pH-metru digital, care măsoară pH-ul apei. Totodată, urmează să ajungă o sondă specială pentru prelevarea și evaluarea inițială a probelor de apă”, explică Elena Bunduchi, șefa Departamentului Chimie Industrială și Ecologică al USM.

Peste 400 de mii de euro pentru laboratoare și cercetare

Dacă la Facultatea de Chimie noile echipamente permit analiza calității apei, la Facultatea de Biologie și Geoștiințe investițiile au deschis noi posibilități pentru cercetare. Decanul facultății spune că unul dintre cele mai mari proiecte de modernizare valorează peste 400 de mii de euro. Finanțările au fost acordate prin proiecte susținute de Banca Mondială și de Guvernul României.

„Activez în învățământul universitar de 34 de ani și pot să vă spun că nu am cunoscut o finanțare atât de mare decât în ultimii doi-trei ani. În privința dotărilor, doar la facultatea noastră, în acești ani, finanțările au depășit 10 milioane de lei. Desigur, am avut și proiecte mari. De exemplu, cel de peste 400.000 de euro, dintre care 80% au mers pentru echipamente și dotări, astfel încât ne-am ales cu două laboratoare noi, performante, reabilitate integral”, menționează Vitalie Sochircă, decanul Facultății de Biologie și Geoștiințe.

Foto: Demonstrație practică în cadrul unui atelier GEOBIOLAB. Foto: ZUGO

O bună parte dintre aceste schimbări au fost posibile și datorită unui proiect finanțat de Guvernul României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, care a oferit sprijin pentru modernizarea și dotarea laboratoarelor facultății.

Mobilitățile academice aduc experiențe noi

Investițiile în Universitatea de Stat din Moldova nu înseamnă doar calculatoare, table interactive și mobilier nou, ci și transformarea modului în care se face educația, prin deschiderea către experiențe și perspective internaționale, spune rectora USM, Otilia Dandara.

„O direcție foarte importantă, care aduce plusvaloare universității, este reprezentată de mobilitățile academice. Avem parteneriate cu peste 150 de universități din întreaga lume, dar, evident, cele mai multe sunt cu universități din Uniunea Europeană. Asta înseamnă conexiune cu mediile universitare din afară, preluarea unor noi viziuni, formare profesională și valori europene comune”, explică Otilia Dandara.

Peste 500 de milioane de lei pentru modernizarea universităților

Modernizarea universităților nu înseamnă doar condiții mai bune de studiu, ci și crearea unor oportunități care să-i convingă pe tineri să-și construiască viitorul acasă. Autoritățile spun că efectele acestor schimbări se văd și prin creșterea numărului de tineri care aleg să-și facă studiile în Republica Moldova.

„În acești patru ani au fost investiți peste 500 de milioane de lei în modernizarea universităților, în laboratoare, în săli de curs și în cămine. Sunt resurse care au venit atât din Uniunea Europeană, cât și de la ceilalți parteneri ai noștri. Dacă, în urmă cu 10 ani, opțiunea de bază pentru cei mai buni tineri era să meargă neapărat la studii în Uniunea Europeană, cred că ne apropiem, încet-încet, de momentul în care opțiunea de bază va fi să rămână aici, în Republica Moldova, pentru că ceea ce putem oferi este comparabil cu oferta țărilor din regiune și va deveni tot mai comparabil cu cea a multor țări europene”, afirmă ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.



