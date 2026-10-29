Investiții în drumuri și proiecte în sectorul energetic. Guvernul a prioritizat 19 proiecte strategice, finanțate prin Planul de Creștere

Prim-ministrul a menționat construcția unei stații moderne de epurare a apelor uzate în localitatea Zăbriceni, raionul Edineț, reabilitarea unui drum din Nisporeni, reparat ultima dată acum 20 de ani, și modernizarea grădiniței „Licurici”, care nu a mai fost renovată de peste două decenii. Vasile Tofan a prezentat inclusiv proiecte strategice din domeniul energetic, cum ar fi modernizarea a circa 24 de kilometri de rețea de termoficare din Chișinău.

De asemenea, a menționat despre instalarea a 210 centrale termice descentralizate alimentate inclusiv pe biomasă, construcția liniei electrice Bălți–Dnestrovsc și modernizarea rețelei naționale de electricitate.

Prim-ministrul afirmă că Moldova a primit deja aproximativ 500 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, la care se adaugă ultima tranșă de 157 de milioane de euro, acordată în baza reformelor realizate. Vasile Tofan a subliniat că obținerea finanțării nu este suficientă, fiind necesar ca proiectele să fie realizate la timp, în limitele bugetelor stabilite și cu utilizarea eficientă a resurselor.

Printre principalele probleme care întârzie implementarea acestora el evidențiază durata mare a studiilor și avizărilor, dar și lipsa de coordonare între unitățile responsabile. El a declarat că pentru accelerarea procedurilor și îmbunătățirea coordonării s-a decis crearea Moldova Project. „Integrarea europeană nu înseamnă doar legi și negocieri, ci însemnă investiții și proiecte concrete care fac viața noastră mai bună. O țară europeană nu se declară, o țară europeană se construiește”, a conchis Vasile Tofan.

Planul de creștere pentru Republica Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027, reprezintă cel mai mare pachet de sprijin financiar oferit de Uniunea Europeană Republicii Moldova de la independență până în prezent.