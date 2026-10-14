Ion Ceban, de Hramul Chișinăului: Orașul trăiește prin oamenii lui

„Ceea ce știu cu siguranță este că fiecare dintre noi încearcă să facă acest oraș mai frumos, mai bun, mai modern, un oraș în care să ne trăiască mai bine copiii și părinții”, a transmis Ion Ceban.

Primarul și-a exprimat dorința ca locuitorii să se simtă bine în capitală, să-și crească aici copiii și să-și construiască planurile de viitor. Totodată, el a subliniat că identitatea orașului este definită de oamenii care trăiesc aici, de cei plecați peste hotare care revin, dar și de toți cei care continuă să considere Chișinăul acasă.

„Eu sunt Chișinău. Și tu ești Chișinău! Haideți să construim împreună viitorul orașului. La mulți ani, Chișinău!”, a mai transmis edilul.

Chișinăul sărbătorește pe 14 octombrie Hramul orașului, în aceeași zi cu sărbătoarea religioasă Acoperământul Maicii Domnului. Programul festiv a început cu Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” și include târguri, activități pentru copii, spectacole și concerte.