Ion Creangă rămâne sub control judiciar încă 60 de zile

În cadrul ședințelor precedente, Ion Creangă a cerut recuzarea judecătorului Veaceslav Cernalev, pe care l-a acuzat de atitudine subiectivă. Fostul funcționar a susținut că magistratul nu îi permite să-și prezinte cererile și îi limitează posibilitatea de a-și exercita pe deplin dreptul la apărare. Cererea de recuzare a fost respinsă.

Dosarul este examinat în procedură generală, iar următoarea ședință este programată pentru 18 septembrie.

Fostul funcționar este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului. Potrivit procurorilor, în perioada 2023-2024, el ar fi întreținut corespondență și ar fi avut întâlniri conspirative cu un asistent al atașatului militar al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului a fost reținut în iulie 2024, când ar fi primit 500 de dolari de la un oficial rus. Ion Creangă pledează nevinovat.