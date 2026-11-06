Ion Tăbârță: Actuala structură administrativ-teritorială este excesiv centralizată

Declarația aparține expertului Ion Tăbârță și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice „Reforma administrației publice locale: modernizarea autonomiei locale sau centralizarea puterii?”, organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit expertului, reforma APL este necesară inclusiv pentru a pregăti autoritățile locale să acceseze direct fonduri europene.

„Reforma APL este una întârziată. Ea trebuia realizată cu mult timp în urmă, încă din anii 90. Necesitatea reformei este justificată de mai mulți factori, printre care factorul demografic, factorul integrării europene și cel al îmbunătățirii deciziilor la nivel local. Actuala structură administrativ-teritorială este menținută încă din perioada sovietică, însă a mai fost adaptată intereselor partidelor politice”, a explicat Ion Tăbârță.

Expertul a atras atenția și asupra influenței politice exercitate asupra administrațiilor raionale. „Actuala structură administrativ-teritorială este excesiv centralizată. Partidul care se află la guvernare sponsorizează raioanele și astfel deține controlul politic asupra lor. La noi se vorbește foarte puțin despre faptul că în procesul de integrare europeană un rol important îl vor avea autoritățile locale, pentru că APL va trebui să depună direct dosare pentru proiecte cu finanțare europeană, fără ca acestea să treacă prin Cancelaria de Stat”, a spus Ion Tăbârță.

Proiectul reformei prevede înlocuirea celor 32 de consilii raionale cu trei regiuni – Nord, Centru și Sud. În opinia expertului, această reorganizare ar putea facilita implementarea proiectelor europene și absorbția fondurilor de preaderare.

„Cele trei regiuni sunt create pentru a implementa proiecte europene, ca fondurile de preaderare să fie absorbite. Vom vedea cum va funcționa mecanismul. Dacă va fi aceeași abordare ca în cazul consiliilor raionale, lucrurile nu se vor schimba”, a precizat expertul.